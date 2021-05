GCM de Itapeva em operação conjunta da DISE e GCM de Itararé prendem cinco pessoas

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itapeva, participou, na sexta-feira (07), do cumprimento de mandados de busca e apreensão e mandados de prisão preventiva na região, em operação conjunta com a Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) e GCM de Itararé.

Durante a ação, no município de Itapeva, foram revistadas oito residências, nas quais foram presas quatro pessoas, sendo três homens e uma mulher, que tinham em seu desfavor mandados de prisão preventiva em Itapeva. Em Boituva, uma residência foi revistada e um homem preso.

Para o comandante da GCM, Rafael Augusto Vieira, é muito gratificante poder colaborar com as Polícias Civil e Militar em ações para coibir a criminalidade. “Sempre que somos acionados pela PM ou pela Civil, estamos prontos para auxiliá-los nas operações de combate ao crime, principalmente no emprego de nosso Canil e no uso de nosso efetivo e viaturas. Essa parceria é importante, pois estamos focados em dar segurança à nossa população”, comentou.

De acordo com o Secretário da Defesa Social, Coronel Divaldo Aires, a participação dos GCMs em ações como esta, é reflexo do investimento realizado pelo prefeito Mario Tassinari na corporação e do ótimo trabalho que tem sido desenvolvido pelo efetivo não apenas em Itapeva, mas também em outras cidades da região.