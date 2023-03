A Guarda Civil Municipal de Itapeva, no início da noite de sábado (18), através do Grupamento de Patrulhamento Tático ROMU realizava patrulhamento preventivo na Vila Dom Bosco, quando os Policiais da GCM foram solicitados por um cidadão, o qual dizia que pela Rua Roque do Amaral havia um homem estranho o qual ficava olhando para dentro das residências e que por este motivo ele estava com receios.

Diante das informações, os Policiais foram até o local informado e lá conseguiram abordar o suspeito, que de pronto foi reconhecido pela equipe, com sendo uma pessoa que havia deixado o sistema prisional pelo benéfico da saidinha e que não havia retornado. Sendo assim, o suspeito foi devidamente pesquisado através da Central de Monitoramento da GCM, e o resultado constou que aquele suspeito se encontrava Foragido da Justiça. Então recebeu voz de prisão, sendo-lhe informado a sua condição de foragido e em seguida foi apresentado no Plantão Policial, onde o delegado de Plantão após tomar conhecimento sobre os fatos e confirmar que realmente aquele suspeito estava sendo procurado, ratificou a voz de prisão, determinando o registro da ocorrência de captura de procurado. Sendo o homem, agora já confirmado como procurado, recolhido à carceragem local, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.