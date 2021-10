GCM de Buri frustra furto de fiação de cobre em sede da SABESP

Na noite desta sexta-feira (22), por volta das 21h, a Guarda Civil Municipal de Buri interrompeu uma tentativa de furto de grande quantidade de fiação elétrica e equipamentos na sede operacional da SABESP.

De acordo com a corporação, houve solicitação via 153 de que os alarmes do local estavam disparando, diante disso os guardas se deslocaram para o estabelecimento. Após observar a aproximação das viaturas, indivíduos correram para o meio de uma área de mata existente próximo ao local.

Na entrada, foram constatados alguns arames da cerca cortados. Foi realizada uma breve busca pelo perímetro e ninguém foi localizado.

A equipe então adentrou na mata e por cerca de uma hora realizou buscas, mas os indivíduos não foram encontrados. Objetos foram achados em meio à mata.

A equipe retornou para a SABESP e realizou uma averiguação mais detalhada. Foram verificadas várias portas arrombadas, salas reviradas, muita fiação de cobre cortada e exposta e vários túneis que também continham fiação, abertos. Os alarmes e sensores do local também estavam danificados. Tinha muita fiação de cobre retirada e enrolada provavelmente deixada pelos suspeitos por não ter dado tempo para furtar. Ainda, havia no local uma bolsa contendo muitas ferramentas, deixadas pra trás.

Segundo o gerente da empresa, nada foi levado. Diante da situação, a GCM apresentou a ocorrência no Plantão Policial de Itapeva e o caso será investigado pela Polícia Civil.