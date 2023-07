Na madrugada desta quinta feira (06), por volta das 01h, Policiais da GCM em Patrulhamento Preventivo pelo Parque Linear na Avenida Mário Covas, depararam com um indivíduo portando uma TV coberta com um lençol. De imediato foi realizada a abordagem, onde o indivíduo deixou a tv pelo chão e empreendeu fuga, sendo detido em seguida. Na busca pessoal foi localizado com o mesmo, o controle remoto da TV e 07 (sete) pedras aparentando ser o entorpecente crack.



Ao ser questionado referente a tv e os entorpecentes, informou que estava fazendo uso de entorpecentes pelo Jardim Bela Vista, e que seu companheiro pediu pra que ele vendesse a TV em troca de mais pedras de crack.

Diante dos fatos, a equipe realizou pesquisa do cidadão, e constatou que o indivíduo estava PROCURADO pela Justiça, por ter se evadido da Penitenciária de Bauru/SP. Dado voz de prisão, e conduzido ao Plantão Policial, onde a autoridade de Polícia Judiciária, após tomar conhecimento dos fatos, determinou a prisão em flagrante do autor e apreensão dos objetos, ficando o indivíduo preso e à disposição da Justiça.