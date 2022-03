No início da noite desta terça-feira (15), a Guarda Civil Municipal de Itapeva prendeu um idoso de 63 anos que estava mostrando sua genital para uma criança de 7 anos.

Um vídeo de uma câmera de monitoramento flagrou o momento que o idoso, catador de recicláveis, para em frente um estabelecimento comercial no Jardim Maringá e abre o ziper da calça e começa a mostrar sua genital para a criança, fazendo sinal para ela ficar em silêncio.

Depois de alguns minutos a criança saiu da frente da loja onde estava e correu chorando contar para a mãe o que aconteceu. Com o relato da criança a mãe conseguiu levantar as imagens e repassar a GCM, que através de informações de terceiros conseguiu localizar o indivíduo.

O idoso foi encaminhado ao Plantão Policial, onde aguarda para ser apresentado ao delegado responsável, que determinará se será preso ou liberado.