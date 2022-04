Nesta sexta-feira, dia 22, por volta das 12h, uma equipe da Guarda Civil Municipal se deslocou para o Jardim Kantian, para averiguar uma denúncia de que estariam escondendo drogas na horta comunitária do bairro.

Pelo local não havia ninguém, então foi realizada uma busca com a K9 Zara, três indivíduos se aproximaram e foram abordados, sendo que um constou foragido da Justiça desde o ano de 2014. Questionado, o mesmo confirmou que fugiu do Fórum ao saber que seria preso e se manteve escondido durante esse tempo. Diante disso, o indivíduo foi encaminhado ao Plantão Policial onde permaneceu à disposição da Justiça, sendo a busca com a K9 encerrada sem novidades.