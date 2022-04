A Guarda Civil Municipal de Itapeva atendeu 91 ocorrências desde a noite de quinta-feira, dia 20, até a madrugada de segunda-feira, dia 25 de abril.

Das ocorrências atendidas, 19 foram de perturbação do sossego público (som alto, baderna), 09 averiguações de pessoas com atitudes ou em local suspeito, 12 auxílios a população, atendimentos referentes a acidente de trânsito, defesa civil, brigas, fiscalização do comércio em relação ao horário de funcionamento, entre outros.

Na sexta-feira, dia 22, a GCM estava averiguando uma denúncia de tráfico de drogas e localizou uma pessoa foragida desde 2014, que foi encaminhada ao Plantão Policial e ficou à disposição da Justiça. Ainda no mesmo dia, uma pessoa foi conduzida ao Plantão Policial por estar consumindo entorpecente (drogas) em via pública.

Com finalidade de aumentar a sensação de segurança da população, inibir ações criminosas, de perturbação do sossego em locais públicos e com grande fluxo de pessoas, foram desencadeadas 14 operações, com foco no trânsito, presença e visibilidade, e perturbação do sossego público, bem como 35 estacionamentos em pontos estratégicos.

A GCM presta serviço à população itapevense 24h, por meio de patrulhamento nas vias públicas e central de atendimento, nos telefones 153 e 199.