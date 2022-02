A Guarda Civil Municipal de Itapeva registrou, neste final de semana, 83 (oitenta e três) ocorrências, entre os dias 25 a 27 de fevereiro. Dos atendimentos, 28 foram de perturbação do sossego. Foram atendidas ocorrências com pessoas desprotegidas, de trânsito, averiguação de suspeito, ocorrências de defesa civil, furto, brigas generalizadas, conduta inconveniente e um roubo.

Foram realizadas 11 operações, com foco no trânsito, código de postura, visibilidade e policiamento preventivo. Foram, ainda, acompanhados 40 pontos estratégicos de visibilidade, com finalidade de aumentar a sensação de segurança da população, inibir ações criminosas, de perturbação do sossego em locais públicos e com grande fluxo de pessoa.

Além disso, a GCM efetua policiamento ostensivo e preventivo por toda cidade, 24 horas por dia.