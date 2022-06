A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria de Defesa Social, intensificou as operações ostensivas de segurança pública no município, afim de garantir mais segurança para a população.

Desde a noite de sexta-feira, dia 03, até a madrugada desta segunda-feira, dia 06 de junho, a Guarda Civil Municipal atendeu 72 ocorrências.

Destas, 17 foram de perturbação do sossego público (som alto e baderna) e 15 de averiguação de pessoas em atitude ou em local suspeito. Houveram, também, atendimentos referentes a desentendimentos, ocorrências de trânsito e apoios em eventos religiosos.

Uma equipe da GCM conduziu, para averiguação no Plantão Policial, o atendente de um comércio, suspeito de vender bebida alcoólica para adolescentes.

Com finalidade de aumentar a sensação de segurança da população, inibir ações criminosas, de perturbação do sossego em locais públicos e com grande fluxo de pessoas, foram desencadeadas 09 operações, com foco no trânsito, visibilidade e presença e perturbação do sossego público, bem como 23 estacionamentos em pontos estratégicos.

A GCM presta serviço 24 horas à população itapevense por meio de patrulhamento nas vias públicas e central de atendimento, nos telefones 153 e 199.