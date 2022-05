A Guarda Municipal de Itapeva atendeu 672 ocorrências no mês de abril, sendo 98 de perturbação do sossego público (som alto, baderna), 67 averiguações de pessoas com atitudes ou em local suspeito, 70 envolvendo o Patrimônio Público, 35 de desentendimentos, agressões e brigas, 40 ocorrências de trânsito, 10 ocorrências de furto ou roubo, e 39 de apoio às Polícias Civil e Militar e Instituições Públicas (CREAS, Fiscalização, Conselho). Foram atendidas, ainda, ocorrências de tráfico de drogas, uso e porte de drogas, de defesa civil e crime contra o meio ambiente.

No mês de abril, foram desencadeadas 111 operações, com foco no trânsito, visibilidade e presença, perturbação do sossego público e funcionamento irregular do comércio. Ainda com a finalidade de aumentar a sensação de segurança da população, inibir ações criminosas, de perturbação do sossego em locais públicos e com grande fluxo de pessoa, foram acompanhados 252 pontos estratégicos de visibilidade e presença.

A GCM presta serviço 24 horas à população itapevense por meio de patrulhamento nas vias públicas e central de atendimento, nos telefones 153 e 199.