A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria de Defesa Social e a Guarda Civil Municipal, registrou 67 ocorrências neste final de semana, entre os dias 12 e 13/02. Das ocorrências atendidas, 12 delas foram sobre perturbação do sossego público e 5 averiguações de pessoas suspeitas. Foram atendidos casos de acidentes de trânsito, pessoas desprotegidas, operações de fiscalização de trânsito, código de postura, desinteligência e conduta incoveniente.

Foram acompanhados 60 pontos estratégicos de visibilidade com objetivo de inibir ações criminosas e de perturbação do sossego em locais públicos e com grande fluxo de pessoas. Também foi realizado o policiamento ostensivo e preventivo por toda cidade, 24 horas por dia.