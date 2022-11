A Guarda Civil Municipal de Itapeva foi acionada na manhã do último domingo para atender ocorrência onde um cão havia atacado um cidadão na Rua Paulo Petzold.

Ao chegarem no local dos fatos, os Policiais da GCM se deparam com a vítima ao solo e sangrando. O cão mordeu a vítima em membro inferior (perna) causando-lhe uma lesão, a qual resultou na perda de grande quantidade de sangue. O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu a vítima até ao Pronto Socorro. A proprietária do cão foi localizada e informou que seu animal havia fugido. As partes foram devidamente qualificadas pelos Policiais, porém a vítima não quis representar contra a proprietária do cão. O cão foi recolhido pela sua dona, a qual ficou devidamente orientada quanto as suas responsabilidades civis e criminais quanto a falta de cautela na guarda do animal.