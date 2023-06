Na manhã de quarta feira (21), por volta das 08h30, equipe de Policiais da GCM realizavam patrulhamento preventivo, pelas vias do Parque Cimentolândia, com vistas aos próprios municipais, nas proximidades do CAPS AD, a equipe de ROMU, avistou uma motocicleta vermelha, que ao visualizar a viatura manobrou sentido oposto, dispensando dois saquinhos transparentes, contendo pedras amareladas. O motociclista já é conhecido dos meios policiais por envolvimento com drogas. Desta forma, foi dado a ordem de parada e o indivíduo só parou metros à frente, quando acionado o sinal sonoro.

O indiciado foi abordado e alegou ter desobedecido a primeira ordem de parada, pois estava com sua a CNH suspensa.

Considerando os invólucros, contendo 52 pedras semelhantes a crack, bem como as circunstâncias e os antecendentes do indiciado, foi dado voz de prisão e com o apoio do Canil e do Comandante da GCM, conduzido a partes ao Plantão Policial, onde o delegado plantonista deliberou por ratificar a prisão do autor em flagrante de delito, ficando assim à disposição da Justiça.

🔒Apreensões:

✅ 52 pedras de Crack

✅ 5,00 reais