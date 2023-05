Na terça-feira (02), equipes da GCM foram acionados pela Central de Monitoramento, informando que um adolescente conhecido no Bairro de Cima, estaria armado com um revólver, calibre 38, o qual estaria “municiado”, informou ainda que o mesmo estaria de bicicleta azul e ameaçando as pessoas daquele bairro.

Diante das características físicas e vestimentais repassadas, a equipe de ROMU localizou o adolescente na via pública, próximo a um estabelecimento comercial.

Na abordagem foi avistado um volume em sua cintura e em revista pessoal foi localizado um Simulacro de Revólver, 38 – Airsoft. Em contato com o solicitante, este informou que o adolescente teria uma dívida em seu estabelecimento comercial e quando foi cobrado, o mesmo debochou. E, nesta noite o adolescente estava na frente de seu estabelecimento comercial exibindo e manuseando a arma, sendo que o mesmo se sentiu ameaçado.

Indagado o adolescente sobre a arma, o mesmo informou que pertencia a um conhecido e que havia pego para vendê-la.

Deslocado até o endereço fornecido pelo adolescente, do suposto dono da arma, que negou tal situação.

Diante dos fatos, conduzido as partes ao Plantão Policial, também foi contatado os genitores do adolescente, os quais inicialmente se recusaram a acompanhá-lo, alegando que o mesmo estava dando muito trabalho, inclusive estaria morando com a vó.

Isto posto, as partes foram conduzidas ao Plantão Policial, ocasião em que a Autoridade de Polícia Judiciária, determinou o Registro de Ocorrência de Ameaça e efetuou a apreensão dos objetos.

Acompanhado da Conselheira Tutelar, o adolescente foi entregue aos seu genitores.