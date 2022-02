Na quinta-feira, dia 3, por volta das 20h30, a Central de Monitoramento da GCMI – Guarda Civil Municipal de Itapeva recebeu solicitação que uma pessoa estranha estaria com uma motocicleta sem placa pelo Bairro das Pedras. Rapidamente foi organizada uma operação para deslocar até o local.

No referido bairro, as equipes não localizam nenhuma pessoa, porém foi localizada a motocicleta, sem placa identificadora, ao averiguar a motocicleta constatou-se que a numeração do chassi e do motor foram suprimidas.

Diante dos fatos, o Plantão Policial foi informado através da Central de Monitoramento, sendo acionado o serviço de guincho e após, os fatos foram apresentados a Autoridade Policial de Plantão, a qual determinou o registro da ocorrência e a apreensão da motocicleta.