GCM apreende mais drogas pela Vila Vitória

No dia 31, por volta das 09h40, a equipe tática ROMU, juntamente com a viatura setorial 03, estavam em patrulhamento, quando ao adentrarem a Vila Vitória depararam com um indivíduo no meio da mata, que ao avistar a viatura saiu em disparada, não sendo possível abordá-lo. Porém durante buscas pelo local foi encontrado 30 pinos contendo cocaína.

Diante dos fatos, foram apresentados os entorpecentes no Plantão Policial, onde a autoridade determinou o registro e a sua apreensão.