Nesta quinta-feira, dia 5, por volta das 09h45, uma equipe da GCMI-Guarda Civil Municipal de Itapeva realizou abordagem em indivíduo no Parque Vista Alegre, que trazia consigo um cigarro confeccionado artesanalmente com substância esverdeada semelhante a entorpecente maconha, uma porção da mesma substância e uma lata de produto antirrespingo de solda.

O sujeito disse ser usuário de drogas e o antirrespingo de solda ele usa como entorpecente inalante, que adquiriu o produto no comércio local no centro da cidade.

Diante dos fatos, o rapaz, o produto e os entorpecentes foram apresentados no Plantão Policial, onde a Autoridade de Polícia Judiciária após tomar conhecimento sobre os fatos determinou que fosse registrado o Termo Circunstanciado de Ocorrência e a apreensão do produto e dos entorpecentes.

O indivíduo ao final da ocorrência e depois de assinar termo de compromisso à comparecer em juízo foi liberado.

🔒Apreensões:

✅ 1 invólucro de maconha

✅ 1 cigarro artesanal de Maconha

✅ 1 frasco de Antirrespingo de Solda

*Nota sobre os riscos de inalar Antirrespingo de Solda “Respingo de Solda” A droga que mata*. Clique no link abaixo:

https://www.vozdascomunidades.com.br/geral/nova-lolo-droga-que-mata/