GCM apreende maconha com adolescente na Vila São Francisco

No dia 25, por volta das 17h50, a equipe tática ROMU, em patrulhamento pela Vila São Francisco, avistou um indivíduo entregando algo suspeito a um rapaz, que estava em um veículo Gol.

Ao perceber a presença da viatura, o veículo se evadiu e o indivíduo tentou disfarçar adentrando um comércio local.

O indivíduo, já conhecido nos meios policiais, foi abordado e com ele encontrado uma de maconha, R$ 20,00 em cédulas, diversas moedas e um celular da marca LG.

Indagado sobre o entorpecente, ele disse que estava vendendo mesmo, porque sendo menor de idade o ato não daria em nada.

Diante dos fatos, foi apresentado à autoridade policial, o adolescente, juntamente com a sua mãe. O entorpecente, o dinheiro e o celular, foram apreendidos após o registro da ocorrência e o adolescente liberado em seguida.