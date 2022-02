Na quarta-feira, dia 2 de fevereiro, por volta das 14h, uma equipe da GCMI – Guarda Civil Municipal de Itapeva recebeu solicitação de um munícipe dizendo que haviam pessoas adentrando em um terreno na Vila Dom Bosco. Por se tratar de local já conhecido pelo comércio de drogas, rapidamente as equipes organizaram uma operação e foram até o local, onde ninguém foi localizado. Porém, foram realizadas buscas no local, com a participação do cães policiais farejadores do CANIL da GCMI.

Os cães apontaram diversos pontos com odor de entorpecentes, sendo verificados pelos condutores dos cachorros e constatado que de fato eram substâncias análogas à entorpecentes cocaína, crack e maconha, além de microtubos vazios.

Diante dos fatos, foram recolhidos todos os materiais e apresentados a Autoridade Policial de Plantão, que determinou o registro da ocorrência e apreensão de todos os entorpecentes: 4 porções de maconha (99,15g), 76 eppendorfs de cocaína (42g), 26 porções de maconha (37,85g), 17 pedras de crack (1,9g), 3 porções de crack (49,53g) e diversos eppendorfs vazios (144,5g).

Mais uma excelente ação da Guarda Civil Municipal,que retirou da sociedade uma quantidade significativa de substâncias entorpecentes.