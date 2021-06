GCM apreende linhas com cerol na Morada do Bosque

Neste sábado, por meio da central foi solicitada a presença da Guarda Civil Municipal ao bairro Morada do Bosque. De acordo com a denúncia, no local havia uma possível aglomeração.

Os GCMs se dirigiram ao local e na ocasião depararam-se com um grupo de pessoas empinando pipa sem máscaras, que ao avistarem a viatura começaram a se evadir do local.

Alguns jovens foram abordados e com eles aprendidas linhas com cerol (cortante).

Eles foram conduzidos ao Plantão Policial, onde foram autuados pelo uso das linhas e o material apreendido.