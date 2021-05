GCM apreende entorpecentes pela Vila São Francisco

Nesta quarta-feira (05), por volta das 22h40, a equipe da Guarda Municipal de Itapeva, realizou uma apreensão na Vila São Francisco.

De acordo com a equipe tática ROMU, durante patrulhamento pelo local, já conhecido pela comercialização de drogas, deparou-se com um indivíduo mexendo em umas pedras, quando ao avistar a viatura, tentou se evadir do local, sendo prontamente abordado.

Em sua posse foi encontrado R$ 20,00 em dinheiro e no local em que estava mexendo, foram encontrados 56 pinos de cocaína, 33 porções de maconha, 20 porções a vácuo de cocaína e mais R$ 7,00.

Indagado, o rapaz disse que a droga não era dele e depois contou que era menor de idade e “que não daria nada que já ia voltar para casa”.

Diante dos fatos, o mesmo foi conduzido ao plantão policial, sendo registrado ato infracional de tráfico e sendo liberado para o Conselho Tutelar, que solicitou que seja apresentado ao Ministério Público em 24 horas.