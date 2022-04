Na sexta-feira, dia 22, por volta das 14h, a GCM em patrulhamento preventivo visualizou dois indivíduos saindo da viela da Rua Prof. João Santana, Vila Bom Jesus, local conhecido na venda de entorpecentes. Diante da atitude suspeita dos mesmos, a guarnição realizou abordagem e na busca pessoal de um dos indivíduos em suas mãos foram encontrados três pinos de cocaína e na bolsa dele em saco plástico uma porção média do entorpecente maconha, no qual informou que pagou R$ 30 (trinta reais) e R$ 70 (setenta reais), respectivamente. Foram conduzidas as partes no plantão policial e o delegado de polícia fez a apreensão das substâncias supracitadas e registrou a ocorrência como porte entorpecente.

GCM – Protetora e Amiga do Cidadão.