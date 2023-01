Na terça-feira (17), por volta das 11h, uma equipe da GCM em patrulhamento preventivo pelos próprios públicos municipais, sendo interpelada por um munícipe que não quis se identificar, apontando para local de mata onde indivíduos estariam embalando drogas. Pelo local ninguém se encontrava, sendo empregado a K-9 Zara, a qual apontou para um tronco de árvore seca, sendo localizado em seu interior certa quantia de drogas. Sendo assim todo material localizado foi encaminhado ao plantão para as providências cabíveis. O fato ocorreu no bairro Morada do Bosque.

🔒Apreensões:

✅ 52 pinos com cocaina, pesando 40,08 gramas

✅131 porções pequenas de maconha, pesando 173,02 gramas

✅11 porções médias de maconha, pesando 538,07 gramas

✅114 pedras + 02 porções médias de crack, pesando 82,59 gramas