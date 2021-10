GCM apreende drogas no Jardim Guanabara

No dia 14, por volta das 17h10, em patrulhamento pelo Jardim Guanabara, próximo à linha dio trem, a equipe da Guarda Civil Municipal, avistou um indivíduo que ao ver a viatura, empreendeu fuga na mata.

Durante a fuga, foi visto que ele dispensou uma sacola na mata, sendo assim solicitado o apoio da Equipe do Canil. A cadela Pandora, logrou êxito em localizar a sacola e dentro havia 6 porções de maconha, 30 porções de maconha, 49 eppendorfs de cocaína e 78 pedras de crack.

Diante dos fatos foi noticiada a ocorrência no plantão policial, onde a autoridade Judiciária fez a apreensão das substâncias.