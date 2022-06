Pela Rua Arthur do Amaral Camargo, Vila Taquari, uma equipe tática ROMU da Guarda Civil Municipal em patrulhamento se deparou com um indivíduo assustado com as mãos nos bolsos. Foi realizada então a abordagem e no bolso da blusa foi localizada uma porção média análogo a maconha, duas carteiras de cigarro e um isqueiro. Como o local é conhecido como ponto de tráfico de drogas, foi feita uma varredura e nas proximidades do indiciado foi localizada uma carteira de cigarro contendo 42 pedras amarelas análogas ao crack. Indagado, alegou ser usuário e que desconhecia das pedras.

Diante dos fatos foi conduzido o sujeito e entorpecentes até o plantão policial, onde a autoridade policial confeccionou a ocorrência por porte de entorpecentes e apreensão das drogas.