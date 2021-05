GCM apreende drogas na Vila Taquari

Neste domingo, dia 30, por volta das 03h20, a equipe tática ROMU, em patrulhamento pela Vila Taquari, deparou-se com um indivíduo, o qual estava em contato com um cidadão em um veículo, que ao avistar a viatura se evadiu. Já o rapaz veio a dispensar algo pela rua, mas de imediato foi abordado pela equipe da GCM. Durante a revista pessoal, foi encontrado com ele R$ 30 reais em dinheiro, pequenas porções de maconha e uma pedra de crack. Ao verificar o que ele havia dispensado ao solo, foram localizados dois pinos de cocaína. Feito uma varredura próximo do mesmo, foram encontrados mais 2 porções médias de maconha e 7 pinos de cocaína. Indagado, o rapaz informou que não era de sua propriedade e alegou ser usuário. Diante dos fatos, foi conduzido ao plantão policial, sendo registrado B.O. por tráfico de entorpecentes, apreensão das drogas e do dinheiro.