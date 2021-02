GCM apreende drogas na Vila Taquari

Por volta das 17h30 desta segunda-feira, dia 8, uma equipe da Guarda Civil Municipal de Itapeva, em patrulhamento de rotina pela Vila Taquari, acabou logrando êxito em apreender porções de drogas, que seriam comercializadas.

Os entorpecentes estavam em uma laje, embaixo do telhado de um imóvel, já conhecido por ser esconderijo dessas substâncias.

Foram apreendidos 77,5 gramas de maconha, 2,39 gramas de crack e 12,5 gramas de cocaína. As drogas foram apresentadas no Plantão Policial, onde a autoridade lavrou o B.O. e determinou a apreensão das mesmas.