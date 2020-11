GCM apreende drogas na Vila São Francisco

No dia 31, por volta das 21h30, as equipes táticas de ROMU, efetuavam patrulhamento pela Vila São Francisco, quando em dado momento, um indivíduo ao avistar as viaturas da GCM,, jogou uma sacola plástica e tentou evadir-se. Em sua posse foi encontrado R$ 21,30, porém ao averiguar o que este havia jogado, o agente policial constatou tratar-se de 1.3 grama análogas a crack; 8 eppendorf contendo pó branco análogo a cocaína; 3 porções médias e 9 porções menores análogas à maconha. Mediante os fatos, as substâncias foram recolhidas e apresentadas à autoridade de polícia judiciária, que determinou o registro da ocorrência, autuando o indivíduo em flagrante e ficando o mesmo preso à disposição da justiça.