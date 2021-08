GCM apreende drogas na Vila Santa Maria

Nesta terça-feira, dia 17 de agosto, as equipes do Canil e da Supervisão da Guarda Civil Municipal de Itapeva, compareceram à Vila Santa Maria, para averiguarem a denúncia de que um jovem estaria guardando drogas para a venda em sua residência.

Ao chegarem no local, a mãe do suspeito e proprietária da residência autorizou a entrada das equipes para revista. Ela contou que já havia desconfiado da situação. Após buscas pela casa foi localizado em uma pia, 52 pedras de crack, 17 porções de maconha, pesando 20,79 gramas, R$ 17,00 em dinheiro e um aparelho celular.

Diante dos fatos, o material e a proprietária da residência foram conduzidos ao plantão policial, juntamente com os documentos do filho, já que o mesmo não foi encontrado. Acompanhou os guardas ao local uma equipe da DISE – Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, que tomou ciência do fato e as providências cabíveis.