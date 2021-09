GCM apreende drogas na Vila Mariana

Na quarta-feira (08), por volta das 17h10, a equipe da GCM, em patrulhamento pela Travessa Sol Nascente, na Vila Mariana, vizualizou um indivíduo, que agachou e pegou um objeto embaixo de uma pedra próximo a sarjeta, entregando-o a uma pessoa.

Como o indivíduo agiu de forma suspeita ao avistar a viatura, os guardas realizaram a abordagem e na busca pessoal foi encontrado com ele a quantia de R$ 90,00 e embaixo da pedra foram encontrados 8 eppendorfs com cocaína.

Diante dos fatos, o indivíduo foi apresentado no plantão policial, onde a autoridade competente fez a apreensão do dinheiro e das substâncias, ratificando a voz de prisão em flagrante por tráfico Ilícito de drogas.