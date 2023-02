No início da noite de quarta-feira (08), por volta das 18h45, Equipes ROMU e RÁDIO PATRULHA da Guarda Civil Municipal realizavam patrulhamento preventivo pelas vias da Vila Mariana, momento em que adentrado em uma casa abandonada, onde geralmente é utilizada por pessoas em condições de rua e o local também é conhecido pela mercância de drogas. No local, foram localizados diversos entorpecentes, cocaína, crack e maconha e certa quantia em dinheiro. avistado uma tábua em um dos cômodos e atrás da tábua uma sacolinha, contendo em seu interior diversos entorpecentes: maconha, crack, cocaína e dinheiro e não havia ninguém na residência.

Diante dos fatos, os Policiais da GCM recolheram todas as substâncias e os valores os quais foram encaminhados ao Plantão Policial e a Autoridade de Polícia Judiciária determinou o registro da ocorrência e apreensão dos entorpecentes e objetos ora exibidos.

Apreensões:

✅ Crack: 91 pedras (13,33gr)

✅ Maconha: 27 porções (47,65gr)

✅ Eppendorfs de Cocaína: 07 (4,9gr)

✅ Dinheiro/Moeda: R$ 84,45