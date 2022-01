Na segunda-feira, dia 10, as Patrulhas da Guarda Civil Municipal realizavam operação Visibilidade pela Vila Dom Bosco, quando foram informados que pessoas estariam na prática de tráfico de drogas na Rua Sol Nascente.

Prontamente as patrulhas foram para o local e realizaram abordagem em um grupo de cinco pessoas, quatro homens e uma mulher. Na busca pessoal foram localizados com um dos abordados, onze microtubos-ependorffs contendo pó branco semelhante a substância entorpecente cocaína e R$ 80,00 em dinheiro, com o outro abordado foi localizada uma pequena porção de erva esverdeada semelhante a maconha e R$ 245,75 em dinheiro.

Com a pessoa do sexo feminino foram localizados R$ 321,50 em dinheiro e um aparelho celular. No solo foram localizados R$ 26,00 em dinheiro. Com os outros dois abordados nada foi localizado de ilícito, portanto, foram liberados. Como o local é conhecido pela comercialização de drogas ilícitas e denúncias apontavam que pessoas adentravam em um clube que há naquele local, foi solicitado o apoio da equipe do Canil da GCMI para auxiliar nas buscas.

No interior do Clube a cachorra apontou um local, onde foram localizadas 207 pedras amareladas semelhantes a entorpecentes Crack. Questionados, os abordados disseram ser usuários de entorpecentes e que estariam apenas passando pelo local, negando a prática do tráfico de drogas.

Sendo assim, os rapazes que portavam os entorpecentes receberam voz de prisão, sendo-lhes garantidos seus direitos constitucionais foram conduzidos, juntamente com a pessoa do sexo feminino e os objetos para o plantão policial. A Autoridade Policial de Plantão tomou as providências de polícia judiciária, apreendendo todos os objetos exibidos.