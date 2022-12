Equipes da GCM, em patrulhamento preventivo pelos logradouros municipais no dia 29, empregou a cachorra K-9 Zara que em determinado momento sinalizou a presença de odor de drogas, vindo de um registro de água na Rua Vicente F de Barros, Vila Mariana. Ao ser verificado o local apontado pela cachorra, foi encontrado uma sacola com todo o material que fora apreendido dentro. O material foi encaminhado ao plantão policial para as providências cabíveis.

Apreensões:

Várias porções de maconha pesando 90,08 gramas 10 eppendorfs com cocaína, pesando 6,26 gramas

03 porções de Skunk, pesando 14,7 gramas

Várias pedras de crack, pesando 10,7 gramas

R$ 23,75 em moedas e notas.