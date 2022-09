Equipes da Guarda Civil Municipal realizavam ponto de estacionamento e visibilidade na Praça Pública Vera Lúcia Rodrigues Ribeiro, no Parque Cimentolandia, quando em dado momento a unidade K-9, o cão Policial da GCM sinalizou um monte de entulho no interior da referida praça. Também estavam as equipes especializadas da GCM ROMU e CANIL. Os Policiais da GCM verificaram e localizaram uma certa quantidade de entorpecentes variados e valores em dinheiro. Pra ficar claro, ali se tratava de um ponto de venda de entorpecentes e cabe lembrar que este local fica na frente a uma escola pública.

Diante da situação encontrada, os Policiais da GCM recolheram todo material e apresentaram à Autoridade de Polícia Judiciária, esta, determinou a apreensão dos entorpecentes e dos valores.

Apreensões:

🔒R$ 55 em dinheiro

🔒49 porções de maconha

🔒20 eppendorfs cocaína