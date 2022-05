Na terça-feira, dia 3, uma equipe Tática ROMU em patrulhamento pela Rua Sol Nascente, na Vila Dom Bosco, se deparou com um indivíduo pulando o muro do campo do japonês de dentro para fora, ao avistar a equipe jogou uma sacola pelo campo e empreendeu fuga, sendo abordado pela mesma rua com a travessa 1.

Na revista pessoal foi localizado R$ 130 em dinheiro e um celular motorola. Foi pedido apoio para o CANIL, a fim de encontrar a sacola arremessada, sendo localizado em seu interior 39 pinos de pó branco aparentando ser cocaína.

Diante dos fatos foi conduzido sindicado, acompanhado de sua irmã, dinheiro, celular e drogas, ao Plantão Policial, onde o Delegado plantonista confeccionou registro da ocorrência por Ato infracional tráfico de drogas e o adolescente liberado.