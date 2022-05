Uma equipe da GCM-Polícia Municipal realizava patrulhamento pela Vila Dom Bosco, quando os patrulheiros avistaram um adolescente mexendo no buraco de um muro.

O adolescente ao perceber presença Policial saiu rapidamente daquele lugar, sendo abordado logo em seguida.

Na busca pessoal foram localizados em nas veste do adolescente o valor de R$ 117,50 em dinheiro e um telefone celular marca Motorola.

O adolescente contou aos Policiais que aquele dinheiro era fruto da venda de um quadro de bicicleta e o celular havia sido comprado por uma tia da sua namorada. Ele negou estar mexendo no buraco do muro, dizendo que apenas havia passado por aquele local e negou também estar na prática do tráfico de drogas.

Realizada a vistoria no local onde o adolescente mexia, foram localizados 7(sete) ependorffs com substância em pó branco semelhantes a entorpecente cocaína.

Diante dos fatos, a irmã do adolescente foi avisada sobre o ocorrido e o acompanhou no Plantão Policial para o registro da ocorrência.

No Plantão, a Autoridade de Polícia Judiciária após tomar conhecimento sobre os fatos, determinou que fosse registrado o boletim de ocorrência sobre Tráfico de Drogas ato infracional, apreendendo o telefone celular, os entorpecentes e os valores. Ao final da ocorrência o adolescente foi entregue a sua irmã, após assinar o termo para comparecer em juízo.