GCM apreende droga com adolescente

No dia 12, por volta das 20h, a equipe ROMU, em patrulhamento pelo Jardim Guanabara, avistou um indivíduo, que ao ver a viatura, jogou algo em um terreno baldio.

De pronto ele foi abordado e indagado, confessando que havia jogado entorpecentes e que estava comercializando as drogas.

Durante a revista pessoal foi encontrado com ele R$ 60,00 em dinheiro. Também foi apreendido uma porção de maconha, pesando 25 gramas.

Diante dos fatos, o adolescente foi conduzido ao plantão policial juntamente com sua mãe, onde o delegado confeccionou o registro da ocorrência, liberando o menor de idade para a responsável e a devolução do dinheiro ao mesmo.