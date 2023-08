Por volta das 14h30 do dia 23, as equipes de ROMU, Canil e Comando da Guarda Civil Municipal, em apoio a Policiais da DISE adentraram em uma casa abandonada já conhecida pela mercância de drogas na Rua Vicente Eduardo Araújo, Vila Mariana, e pelo local dos fatos foi obtido êxito na apreensão do sindicato bem como quantidade significativas de pinos, contendo substância análoga a cocaína e porções de substâncias análoga ao crack, e também uma certa quantia em dinheiro.

Encaminhados ao Plantão Policial onde a autoridade de Polícia Judiciária, deliberou por ratificar a voz de prisão em flagrante ficando o sindicado à disposição da Justiça.

Apreensões:

452 pinos de cocaína

48,14 gramas de crack

257,80 reais em espécie