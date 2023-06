No sábado (10) por volta das 19h, os Policiais da ROMU foram acionados via central de monitoramento para atender uma ocorrência que, segundo denúncias, um cidadão estaria realizando tráfico pela Praça Valentim Rossi, no Parque Cimentolândia.

Políciais deslocaram ao local e depararam com um indivíduo, o qual batia com as características informadas pelo solicitante. Foi realizado então abordagem e na busca pessoal foram encontradas em suas vestes algumas porções da substância aparentando ser crack.

Diante dos fatos, Policiais da GCM conduziram a ocorrência até o Plantão Policial, onde a autoridade de Polícia Judiciária deliberou a elaboração do Boletim de ocorrência de porte de entorpecentes e o cidadão foi liberado.