GCM apreende cocaína com adolescentes próximo à Praça de Eventos

Na madrugada de domingo (16), a equipe tática ROMU em patrulhamento pela Rua Teófilo David Müzel, após a dispersão de aglomerações pela Praça de Eventos Zico Campolim, deparou-se com dois indivíduos, que ao avistarem a viatura se assustaram, mudando de comportamento, sendo que um deles veio a dispensar algo pela guia.

De imediato, foi abordado pelas equipes e na revista pessoal foi encontrado com ele R$ 200 em dinheiro e um celular preto Motorola. Ao verificar o que havia sido dispensado, a GCM constatou tratar-se de 19 pinos de cocaína. Com o segundo indivíduo, estavam 5 invólucros a vácuo contendo cocaína, um celular Motorola e mais R$ 28,00 em dinheiro e moedas.

Indagados, o primeiro adolescentes informou que as drogas não eram sua e o segundo alegou ser usuário. Diante dos fatos, foi realizado contato com as mães dos jovens e os sindicados conduzido ao plantão policial, onde foi registrado Boletim de Ato Infracional de Tráfico de Entorpecentes, apreendido os entorpencentes, dinheiros e celulares. Logo após, os adolescentes foram liberados para suas responsáveis.