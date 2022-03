No domingo, dia 20, por volta das 02h, uma patrulha da Polícia Municipal-GCM abordou um veículo que transitava na Rua Dirceu Benedito de Oliveira, Vila Dom Bosco, em local conhecido pelo comércio de entorpecentes, no interior do veículo estavam o condutor e seu enteado, um adolescente.

Realizada busca pessoal nos ocupantes do veículo nada de ilícito foi localizado, porém na busca veicular foram localizados dois aparelhos de telefone celular, sendo que, na consulta do IMEI de um dos aparelhos, constou como IMPEDIDO POR PERDA, ROUBO OU FURTO. Já o outro aparelho não foi possível pesquisar, pois estava danificado. Indagado o condutor do veículo sobre a procedência dos aparelhos, disse que havia os adquirido na praça dos Camelôs e não tinha nota fiscal.

Diante dos fatos, foram conduzidas as partes e os aparelhos de telefone celular até o Plantão Policial, onde a Autoridade de Polícia Judiciária após tomar conhecimento sobre o ocorrido, determinou a apreensão dos celulares para averiguação.

🔒Apreensões: 01 aparelho de telefone celular marca Motorola; 01 aparelho de telefone celular marca Samsung.