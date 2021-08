Gabriel Holtz é destaque do golfe

O jovem já disputou mais de 100 torneios e praticamente esteve no pódio em metade deles.

O mundo esportivo é muito competitivo e para se destacar nele é necessário que você realmente tenha talento, e é isso que uma jovem promessa do golfe vem demonstrando.

Gabriel Oliveira Holtz de 14 anos, filho de Alexandre Holtz e Denise de Almeida Oliveira Holtz, natural de Itapeva, mas que hoje mora em Ribeirão Preto e já desponta como um nome forte no esporte, disputando campeonatos a nível nacional e internacional.

O rapaz contou que o esporte é uma paixão de infância, inspirado por seu pai. Ele já participou de mais de 100 torneios e explicou sobre como concilia o golfe e estudos. Confira:

IN- Como surgiu esse esporte em sua vida?

Gabriel-O gosto pelo golfe surgiu ao ver meu pai trabalhando. Desde pequeno ia ao campo de golfe e brincava com os tacos e bolinhas.

IN- Com quantos anos começou a praticar?

Gabriel- Comecei a praticar com dois anos.

IN- De quantos campeonatos já participou?

Gabriel- Já joguei mais de 100 torneios, entre eles, Brasil kids Golfe Tour e alguns campeonatos da Federação Paulista de Golfe. 2 sul-americanos e 3 campeonatos Mundiais disputado nos Estados Unidos.

IN- E qual deles você considera o mais importante?

Gabriel- Todos os campeonatos foram importantes. Mas o mais difícil foi o campeonato Mundial dos Estados Unidos.

IN- Quantos títulos já teve a oportunidade de comemorar?

Gabriel- Mais de 50 títulos contando com troféu e medalhas.

IN- E como concilia o esporte com os estudos?

Gabriel- Estudo numa escola que me apoia. Quando tenho campeonatos em datas de provas, faço na segunda chamada. Mas procuro deixar tudo em dia para não acumular.

IN- Qual o próximo campeonato a ser disputado?

Gabriel- Campeonato Mundial U.S.kids.

IN- O que representa o golfe em sua vida?

Gabriel- Gosto muito de jogar golfe porque é um esporte que ajuda em virtudes da vida. Temos que ter educação, ética, e muitas vezes jogo sob pressão. Tudo isso e semelhante a nossa vida. O golfe é um esporte que me fascina.

IN- E como é quando vem para Itapeva?

Gabriel- Quando vou para Itapeva, sou muito bem recebido no clube que meu pai começou a jogar quando ele tinha 10 anos. Quem se interessar pelo esporte, e só entrar em contato com Manolo De La Rua.

IN- Mais algum recado que queira deixar?

Gabriel -Gostaria de deixar um abraço a todos Itapevenses que me apoiam e torcem por mim. Estarei sempre fazendo meu melhor.