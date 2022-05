As meninas da equipe feminina de Futebol de Salão de Itapeva venceram na noite desta quinta-feira (12), em Itapetininga, mais uma rodada da Copa Record de Futsal e carimbaram o passaporte para a grande final, contra a equipe de Itapetininga, no próximo dia 26 de maio, às 19h30, em local a ser definido.

No jogo de ontem, Itapeva venceu Sorocaba por 5 x 1 e Itapetininga venceu Iperó por 4 x 1. As duas equipes passaram invictas pelo campeonato e prometem uma final eletrizante.

As meninas de Itapeva já venceram a competição duas vezes e buscam, agora, o terceiro título.

A vice-prefeita, Elza Galvão acompanhou a equipe feminina neste jogo e convida a todos para a grande final da Copa Record de Futsal. “Foi um jogo emocionante, em que as nossas meninas mostraram toda força e garra para defender essa vaga na final e fazer bonito em quadra. Vamos juntos, torcer por mais este título, e promover o fomento do esporte em Itapeva”, falou.

Parabéns, meninas! 🥳