Sábado (26) aconteceu a grande final da Fase Regional do Campeonato Estadual de Futebol “Prof. José Astolphi”, na categoria feminina Sub17 e masculina na categoria sub-15, onde Itapeva enfrentou as equipes de Sorocaba (feminino) e Votorantim (masculino). Direto do Estádio Municipal do Jardim Maringá, os atletas do masculino mostraram um ótimo desempenho contra o adversário, mas, acabaram com o titulo de vice-campeões. Já as atletas do feminino seguiram numa disputa acirrada até que a decisão foi alcançada nos pênaltis onde o time liderado pelo técnico Carlinhos acabou alcançando o título de campeão da Fase Regional. Agora é hora de torcer por elas na Fase Estadual que acontece a partir do 08 de dezembro em nossa cidade. A Secretaria de Esportes parabeniza a todos os times pelo desempenho e esportividade e às atletas do Futebol Feminino por mais esta conquista.