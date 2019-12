FUT Craques faz história no Campeonato Estadual de Futebol

Um feito histórico já havia sido conquistado, levar duas categorias pra fase final do Estado de SP, classificar as duas equipes pra segunda fase de grupos foi outro feito, e ambas equipes terminaram com uma brilhante participação.

Na Categoria Sub11 (2008/09) a equipe FUT CRAQUES representando Itapeva viajou até Pereira Barreto-SP, há 600 km de distância, um lugar super bonito com as belezas naturais: rios, flora e animais. Os meninos itapevense jogaram muito bem, inclusive chamando atenção de alguns observadores de clubes profissionais que estavam presentes acompanhando o evento. A Equipe Itapevense terminou em 5 lugar realizando jogos espetaculares e a perspectiva de uma geração continuar evoluindo.

Já na Categoria Sub15 (2004/05) a equipe FUT CRAQUES representando o Município de Ribeirão Branco fez história conquistando o 4º lugar, melhor campanha realizada por garotos da região, e confirmando com uma das gerações mais vencedoras que já teve. A Competição foi realizada na cidade de Cerquilho, uma cidade muito bonita e organizada, e nossos atletas jogando contra várias equipes que disputaram o Campeonato Paulista esse ano, jogaram muito bem e conquistaram o 4lugar com muita honra e orgulho pra todos nós.

Parabéns a todos pelas duas grandes participações e conquistas e a certeza de que o trabalho está sendo realizado sério e com profissionalismo.