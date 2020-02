Fut Craques começa o ano de 2020 brilhando na Taquaritubacup

O ano começou a mil por hora e com competições a todo vapor, férias apenas escolares pois os treinamentos de futebol não pararam e os resultados já apareceram.

A FUT ESCOLA DE CRAQUES participou da 4ª TAQUARITUBACUP 2020 em quatro categorias e com quase oitenta crianças, e os resultados foram brilhantes para a FUT ESCOLA DE CRAQUES. Uma semana de muitos jogos, correria, cansaços, mas muita diversão e alegria para os jovens atletas.

Na categoria Sub16 (2004/05) a conquista veio numa partida muito emocionante contra a forte equipe do CEDUC do Mato Grosso do Sul, depois de um empate sem gols no tempo normal a decisão foi para os pênaltis, e ai brilhou a estrela do goleiro Deyvid de Oliveira Rodrigues que defendeu três penalidades e ajudou os companheiros a erguerem o troféu de CAMPEÃO.

Já na categoria Sub14 (2006/07) a equipe do FUT CRAQUES ficou com o Terceiro Lugar, na semifinal acabou sendo derrotado nos pênaltis.

Nas Categorias Sub12 (2008) e Sub11 (2009/10) ambas fizeram finais contra equipe do Paraguai. Primeiro jogo foi o sub12, e foi eletrizante do começo ao fim, quando tudo indicava que iria para a decisão por penalidades, o zagueiro Matheus Mira marcou um gol de falta nos instantes finais e FUT CRAQUES sagrou-se CAMPEÃ vencendo por 3×2 a equipe do Paraguai. Já na categoria sub11 a equipe FUT CRAQUES não deu chances para o time paraguaio e ganhou o jogo por 3×0.

Parabéns a todos meninos que se esforçaram e se entregaram para brilharem na competição. Parabéns a todos professores envolvidos que estão realizando um grande trabalho à frente da FUT ESCOLA DE CRAQUES com grande profissionalismo.

Patrocinadores: BOLA BRANCA ESPORTES, Colégio Objetivo, Yamaha Mundyama, Sicredi, Lanchão, Pinara, Kumon, ARO Odontologia e FAZ FARMA.