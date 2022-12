Com a ideia de levar a “magia do Natal” para as crianças e um carro antigo, um funileiro de Capão Bonito decidiu criar um trenó móvel para distribuir kits de doces pelos bairros da cidade.

Ao G1, Rogério Teixeira de Souza, que trabalha com funilaria e mecânica há 20 anos, contou que o projeto de disseminar o espírito natalino começou em 2020, diante da pandemia da Covid-19.

“Para não deixar passar, juntei materiais recicláveis e criei uma decoração na entrada da Vila Aparecida [onde ele mora], aí o pessoal teve um lugar para tirar as fotos no Natal”, relembra o funileiro.

Mas o projeto não parou por aí e decidiram criar um trenó móvel, que pudesse ir a diversos bairros de Capão Bonito, comenta.



A primeira parte do projeto, conta o funileiro, começou pela rena. “Reaproveitada do ano passado, que era utilizada como decoração. Ela foi revestida com fibra de vidro para aguentar 200 quilos”.

Custo zero – Com o carro desmontado, Rogério aproveitou doações de materiais recicláveis e sucatas para montar o trenó móvel. “Se formos calcular, o custo é zero”, comenta.

A equipe de Rogério se empenhou para entregar o trenó a tempo. “No início eu fiz sozinho, há duas semanas paramos a oficina para construir o trenó e enfeites”.

O funileiro utilizou o chassi de um carro antigo para construir movimentar o trenó — Foto: Rogério Teixeira/Arquivo pessoal

“A terceira etapa é o estacionamento do trenó, que ainda está sendo construído, onde as pessoas podem visitar e tirar foto com o trenó”, diz.

Operação Natal – Com Papai Noel e seis duendes, o trenó móvel deve percorrer todos os bairros de Capão Bonito, a partir do dia 15 de dezembro, distribuindo doces. “Já arrecadamos cinco mil pacotes de doces variados, já embalados e higienizados”.

Espírito natalino – Rogério, que sempre participou de ações sociais, encontrou no Natal uma forma de trazer mais esperança e unir as pessoas em um objetivo. “União para levar a magia de natal para as crianças”, comenta.

“É uma ideia de não deixar morrer o espírito natalino e também uma forma de inspiração para os pais e mães para continuar levando o amor ao próximo”.

(Matéria replicada do portal g1).