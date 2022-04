A Escola de Gastronomia do Fundo Social de Solidariedade de Itapeva realizou no último sábado (09), a aula final e entrega de certificados de mais um curso de Panificação Artesanal, por meio da Escola de Gastronomia, sob a coordenação do Professor Paulo Henrique Santos.

Participaram deste curso de capacitação 20 alunos, que aprenderam as técnicas para produção de pães salgados e doces, bolos e tortas, bem como, o manuseio de produtos e equipamentos. “Ensinar significa despertar o interesse pela culinária, numa mistura perfeita de aromas e sabores”, destaca o professor Paulinho.

Para a primeira-dama, Dra. Eliana Tassinari, o Curso de Panificação Artesanal possibilita a melhoria da alimentação da família e a possibilidade de geração de renda.

Parabenizamos os alunos que concluíram o Curso de Padaria Artesanal e agradecemos a todos que contribuíram para mais esta etapa na Escola!

As inscrições para os próximos cursos podem ser feitas na Escola de Gastronomia: Rua Sinhô de Camargo, nº 384, ao lado do Mercado Municipal.