Nos dias 11 a 15 foi realizado na Escola de Gastronomia do Fundo Social de Solidariedade, o curso de Processamento Caseiro de Queijos e Derivados do Leite, sob a coordenação da professora Regia Carpanezzi, do município de Gália e com vasta experiência em culinária.

Participaram ao todo 15 alunos, os quais cumpriram uma carga horária de 32 horas com certificação ao final.

Os alunos aprenderam técnicas de processamento caseiro do leite e seus derivados como queijo frescal, mussarela, ricota, queijo temperado, iogurtes, manteiga e doce de leite. Eles também receberam orientações sobre manipulação de alimentos e higienização dos equipamentos.

Para a presidente do Fundo Social, Eliana Tassinari, além do conhecimento e da capacitação de produzir queijos e derivados, este curso irá contribuir também para a geração de renda das famílias e despertar o empreendedorismo dos participantes.

Estiveram presentes no encerramento do curso, o prefeito municipal Mario Tassinari, o vereador Saulo Leiteiro e o coordenador de cursos do Sindicato Rural/SENAR, Leandro Quevedo.