A Prefeitura de Itapeva, por meio do Fundo Social, em parceria com o Sebrae, realizou a formatura de 14 participantes dos cursos de fabricação de pizzas e salgados assados na Escola Municipal de Gastronomia. O professor Everton da Paz do Senai, foi o responsável pelas aulas.

O curso teve por objetivo planejar e executar as operações do processo de fabricação de pizzas e de salgados assados, do balanceamento ao acabamento final do produto, seguindo normas e padrões de qualidade, higiene, segurança e prevenção de acidentes.

Entre as técnicas que foram ensinadas, destacam-se as massas de pizzas e produtos derivados, tipos de massa com legumes , recheios doces e salgados, etapas do processo de fabricação de salgados de massas (cozida, fermentada), produtos (hamburgão, enroladinho de queijo e presunto, pão de batata, fogazza assada, quiche, esfihas abertas e fechadas, empada, torta de frango e pastel de forno).

O Fundo Social destaca a parceria Sebrae Sudoeste Paulista, que contratou o Senai, pois o objetivo principal foi promover a capacitação com incentivo ao empreendedorismo, considerando a importância para a geração de renda e o desenvolvimento local. A Prefeitura também agradece o Sebrae, por meio do gerente regional Luis Guilherme Guerra Sanches, que fez todo o investimento no município.

Everton da Paz também falou de sua experiência com os alunos dos cursos. “ É a primeira vez que eu venho a Itapeva e tive uma recepção calorosa dos alunos e dos envolvidos na gestão da parceria Sebrae, Senai e Fundo Social. A experiência com as turmas foi incrível, pois elas são bem heterogêneas, tanto no quesito idade, quanto na experiência e contato com a área. E isso torna ainda mais prazeroso e desafiador, pois a finalidade principal é formar um profissional, que atenda às necessidades da indústria e que saiba produzir um produto de forma técnica, segura e com qualidade”, destaca Everton Paz.

O gerente regional do Sebrae, Luis Guilherme Guerra Sanches, destacou a importância da parceria com o Fundo Social. “ É importante salientar que nos últimos anos, por meio de nossa parceria trouxemos aos munícipes de Itapeva capacitação técnica, utilizando parceiros do Sistema S para nos apoiar, sem deixar de passarmos nossa essência que é o de contribuir com o desenvolvimento por meio do empreendedorismo, vislumbrando a todos a oportunidade de empreender sabendo os direitos e deveres. Desta forma, o resultado positivo aos participantes é imediato, a título de exemplo desta turma já tivemos uma pessoa que se formalizou microempreendedor individual essa semana. Quando a parceria é forte se colhe bons frutos”, enfatiza.

A primeira-dama Eliana Tassinari que participou da formatura, parabenizou os participantes do curso, desejando-lhes muito sucesso em seus projetos. “É muito gratificante para nós do Fundo Social saber que estamos capacitando pessoas para o mercado de trabalho e também já tivemos conhecimento, que munícipes também já saíram empregados”, explica.

Lembrando que Adriano Augusto de Souza, Analista de Negócios Sênior e Gestor Regional do Empreenda Rápido, representou o gerente regional do Sebrae, Luis Guilherme Guerra Sanches no evento.